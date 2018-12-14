Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na 'Nostaljik güzergah'

ANKARA

Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 55. yılında, 1963 yılında ilk kez yapıldığı rotasına benzer şekilde koşulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve iki yıldır dünyanın en önemli yarış kategorisi olan tur, "UCI World Tour" kapsamında gerçekleştiriliyor. Tur, 16-21 Nisan 2019 tarihlerinde, bu kez "nostaljik" bir rotada sporseverlerle buluşacak.

"Marmara Turu" adıyla 1963 yılında başlayan, 1965’te uluslararası nitelik kazanan ve 1966’da ilk defa Cumhurbaşkanlığı makamı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55. yılında yine Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergahta koşulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, tarih ve rota değişikliğinin turu daha cazip hale getireceğini bildirdi.

İki yıl aradan sonra, sezon ortası sayılabilecek nisan ayına yeniden dönüş yapıldığını aktaran Küçükbakırcı, "2019'da aynı ilk senemizde olduğu gibi Marmara Turu'na benzer, 'nostaljik' bir rota belirledik. İstanbul’dan yola çıkacak ekipler Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Edremit, Balıkesir, Bursa, Sakarya istikametini takip ederek yine İstanbul’da finiş görecekler." ifadelerini kullandı.

Tarih değişikliğiyle daha yüksek katılımlı ve kaliteli bir yarış hedeflediklerini ifade eden Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yarış genellikle Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca düzenleniyordu. Çeşitli illerden gelen yoğun talepler sonrası turu Türkiye’nin farklı bölgelerine taşımaya, bu bölgelerimizdeki tarihi ve doğal zenginliklerimizi de bisiklet sayesinde dünyaya tanıtmaya karar verdik. Bu uygulamaya gelecek yıl Marmara Bölgesi'nde yapılacak organizasyonla başlayacağız."

Turun gelecekteki döneminde Karadeniz Bölgesi'ni kat ederek başkent Ankara’da bitecek bir rota üzerinde de çalıştıklarına dikkati çeken Küçükbakırcı, "Yine dünyaca ünlü takımlar ve sporcuların toplam 6 etapta bin kilometreden fazla pedal basacağı TUR 2019’un rotası Avrupa ve Asya kıtalarını bu yıl Çanakkale’de birbirine bağlayacak." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar