Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29 Ekim'de başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak.

Mikail Bıyıklı  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29 Ekim'de başlayacak ü

İstanbul

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünce, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğinde, DHL Express Türkiye'nin ana sponsorluğundaki yarışlar, Samsun, KKTC ve Çanakkale etaplarının ardından İstanbul'da da yapılacak.

29 Ekim'de, Geleneksel olarak Dolmabahçe önlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başlayacak yarışlarda, Boğaz'ın iki yakasında süzülen yelkenliler, şehrin tarihi silüeti ve denizin mavisiyle büyüleyici bir manzara oluşturacak.

1-2 Kasım'daki şamandıra ve coğrafi parkur yarışlarında, hız, dayanıklılık ve takım uyumu ön planda olacak. Ekipler, dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.

Vatandaşlar, Boğaz'ın sahil şeridinden yelkenlerin cumhuriyet coşkusuyla buluştuğu bu büyük bir şölene tanıklık edebilecek.

Samsun, Kıbrıs, Çanakkale ve İstanbul etaplarının sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu ünvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı almaya hak kazanacak.

İstanbul etabı, 2 Kasım'da Fişekhane'de düzenlenecek görkemli ödül töreniyle sona erecek.

"Gençleri yelken sporuna teşvik etmek en büyük amacımız"

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl yarışların "mavi vatan"ın her köşesine yayılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yemlihaoğlu, 19 Mayıs'ta Samsun'da, 20 Temmuz'da KKTC'de ve 24 Ağustos'ta Çanakkale'de yelkenlilerin Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını kaydetti.

Dört etaptaki yarışlara yaklaşık 200 tekne ve 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katıldığını aktaran Yemlihaoğlu, "İstanbul etabı ise bu uzun soluklu mücadelenin görkemli finali olacak. Ülkemizin denizle olan bağını güçlendirmeyi hedeflediğimiz yarışlara her yıl katılan genç sporcu sayısı da giderek artıyor. Özellikle üniversitelerin ekiplerinin ilgisinden son derece mutluyuz. Gençleri yelken sporuna teşvik etmek ve deniz sevgisini yaymak en büyük amacımız. Gençlerimizin yelken sporuna olan tutkusu, aslında deniz kültürümüzün yeniden canlanmasının da habercisi. Her yelken açış, Cumhuriyet'imizin denizle kurduğu özgürlük ve ilerleme idealine atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.

