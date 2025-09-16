Dolar
41.28
Euro
48.91
Altın
3,684.82
ETH/USDT
4,437.00
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,181.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti
logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, A Milli Basketbol Takımı'yla bir araya geldiklerini belirtti.

"2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izlediklerini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, İletişim Başkanı Duran'ı ziyaret etti
Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır

Somali Savunma Bakanı Fiqi, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi seviyesinde olduğunu söyledi

Somali Savunma Bakanı Fiqi, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi seviyesinde olduğunu söyledi
Avrupa ikincisi milli basketbolcular AA'ya açıklamada bulundu

Avrupa ikincisi milli basketbolcular AA'ya açıklamada bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet