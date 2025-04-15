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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı.

Özcan Yıldırım  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı

Ankara

Erdoğan, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Külliyenin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya gelen Erdoğan, sporcularla bir süre sohbet edip, "Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Bisikletçilere çeşitli hediyeler veren Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

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