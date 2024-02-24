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Spor

Çocuk oyun parkında keşfedilen Yağmur Bulut, halterde Avrupa şampiyonu olmak istiyor

Kayseri'de antrenörü tarafından çocuk oyun parkında keşfedilen 15 yaşındaki Yağmur Bulut, Yunanistan'da düzenlenecek 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Hakan Can Şahin  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Çocuk oyun parkında keşfedilen Yağmur Bulut, halterde Avrupa şampiyonu olmak istiyor Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Kayseri

Yeşilhisar ilçesindeki Hızır İlyas Ortaokulunda eğitim gördüğü yıllarda oyun parkında salıncakta sallanan Yağmur, hemcinslerine göre olan iriliğiyle antrenör Ahmet Yalçın Danacı'nın dikkatini çekti.

Danacı, ailesini ikna ettiği Yağmur'u 12 yaşında halter sporuna yönlendirdi.

Antrenmanlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Yağmur, antrenörünün desteğiyle 2022'de Giresun'da katıldığı Yıldızlar Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası'nda ikinci ve geçen yıl Aydın'da yapılan Gençler A-B Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Bunun üzerine milli takıma seçilen Yağmur, 2023'te Moldova'da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Yağmur, antrenmanlarını Yunanistan'da yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanma hedefiyle sürdürüyor.

Milli sporcu Yağmur Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine destek veren ailesine, okul müdürüne, öğretmenlerine ve antrenörüne teşekkür etti.

Antrenmanlarını Bünyan ilçesinde eğitim gördüğü Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesinin spor salonunda yaptığını belirten Yağmur, "8 Mart'ta Nevşehir'de Türkiye seçmeleri var. Orada inşallah kampa seçileceğim. Sonrasında, 5-22 Haziran'da Yunanistan'da 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası var. Şampiyonaya gitmek ve şampiyon olmak istiyorum." dedi.

"Yağmur ile engelleri aşmaya çalışıyoruz"

Antrenör Ahmet Yalçın Danacı ise disiplinli ve azimli olan sporcusunun antrenmanlarını özveriyle sürdürdüğünü kaydetti.

Yağmur ile gurur duyduğunu kaydeden Danacı, yaklaşık 3 yıldır severek yaptığı halter sporunda başarılı olmak isteyen sporcusu için maddi ve manevi destek beklediğini söyledi.

Danacı, Yunanistan'da yapılacak şampiyonu için sıkı antrenman yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Antrenmanlarımızı haftanın 6 günü hatta bazen 7 günü yaptığımız oluyor. Genelde çift antrenman yapıyoruz. Sabahları 2-3 saat kadar çalışmamız oluyor. Daha sonra 3-4 saat dinlenme ve akşam antrenmanlarına başlıyoruz. Ufak tefek aksaklıklar olsa da Yağmur ile engelleri aşmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, mart ayında yapılacak müsabakada derece alıp, milli takıma girmek ve Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak."

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