Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,403.90
BTC/USDT
108,480.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, üçüncü gün etkinliklerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
logo
Spor

Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1434 yüzücü Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda 20 ülkeden 1434 yüzücü mücadele etti.

Bülent Ersöz, Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1434 yüzücü Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı Fotoğraf: Bülent Ersöz/AA

Çanakkale

Eceabat ilçesi sahilindeki yarışın başlangıcı, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün tarafından yapıldı.

Çanakkale İskelesi'nde sona eren ve 12 kategoride gerçekleştirilen yarışta, 254'ü yabancı 1434 kişi yüzücü Asya kıtasına kulaç attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarışta çok sayıda balıkçı teknesi, hızlı bot, sahil güvenlik botu, 2 deniz polisi botu, bir kıyı emniyeti botu, bir ambulans bot ile 40 kano, sporculara destek verdi. Organizasyonda 33 hakem ve 16 cankurtaran görev yaptı.

Genel klasmanda kadınlarda Çiğdem Ezo Topaloğlu 56 dakika 3 saniyeyle birinci, Nil Kara 58 dakika 51 saniyeyle ikinci, Aybike Su Irçağ 59 dakika 6 saniyeyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise birinciliği 51 dakika 3 saniyeyle Steven Claes, ikinciliği 56 dakika 15 saniyeyle Özkan Dizdar, üçüncülüğü 58 dakika 59 saniyeyle Denizhan Dağdelen kazandı.

Yarışmada kıyıya ulaşan ilk kadın sporcu olan 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu, yaptığı açıklamada, birinciliği elde etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Yarışmacılardan 15 yaşındaki Güney Berk Kaya ise Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Deprem bölgesindeki Kızılay kütüphanelerinde sınava hazırlanan öğrencilerden 504'ü üniversiteli oldu
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
Kuraklık İzmir'deki besicileri sorgum sudan otuna yöneltti

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1434 yüzücü Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı

Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1434 yüzücü Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı

İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet