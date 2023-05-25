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Spor

Burcu Çetinkaya, yarın İtalya'da Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak

Eski milli rallici Burcu Çetinkaya, yarın İtalya'da başlayacak Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde yarışacak.

Fatih Çakmak  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Burcu Çetinkaya, yarın İtalya'da Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak

Ankara

Sezon başında ralli yarışlarına yeniden geri dönen Burcu Çetinkaya, yarın Varzi'de dünyanın önde gelen rallicileriyle birlikte Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Marcus Grönholm, Alister McRae ve Andreas Mikkelsen gibi dünyanın bu branştaki önemli sporcularının da yer alacağı rallide Burcu Çetinkaya, Mini R4 ile 1600cc motora sahip ve dört çekişli, performansı Rally2'ye yakın araçla madalya için mücadele edecek.

Asfalt zeminde yapılacak yarışma, 27 Mayıs Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

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