Dolar
38.57
Euro
43.61
Altın
3,238.06
ETH/USDT
1,843.50
BTC/USDT
96,724.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Olympiakos seriyi 3-1 kazanarak dörtlü finale kaldı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabı 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Olympiakos seriyi 3-1 kazanarak dörtlü finale kaldı

İstanbul

Movistar Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkinci devrede etkili hücum eden Olympiakos, üçüncü periyodunu 68-65 önde bitirdiği karşılaşmayı 86-84 kazandı.

Yunanistan ekibinde Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de ise Mario Hezonja'nın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Seriyi 3-1 kazanan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polisin dur ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakkında adli kontrol kararı
Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum: Bu yıl sonuna geldiğimizde 453 bin yeni yuva ve iş yerimizin tamamını teslim etmiş olacağız
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Olympiakos seriyi 3-1 kazanarak dörtlü finale kaldı

Olympiakos seriyi 3-1 kazanarak dörtlü finale kaldı

Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Barchi: Maçı kazanmak ve seriyi beşinci maça taşımak istiyoruz

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u konuk edecek

Son şampiyon Panathinaikos, seride 2-1 öne geçti

Son şampiyon Panathinaikos, seride 2-1 öne geçti
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de

Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükseldi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet