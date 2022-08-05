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Spor

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak.

Fatih Gazioğlu   | 05.08.2022
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak

Ankara

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek organizasyonda 5 kıtadan bin 243'ü yerli, bin 198'i yabancı olmak üzere toplam 2 bin 441 sporcu mücadele edecek.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de sona erecek 6,5 kilometrelik parkurda bin 741 erkek, 700 kadın yüzücü kulaç atacak.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016 yılında "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilmişti.


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