2. TMOK Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahibini buldu
2. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi. Anadolu Ajansından Halil Fidan, "Dostluk" rumuzlu fotoğrafıyla yarışmada birinci oldu.
İstanbul
Samsa Şirketler Grubu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Ön elemeden geçen 42 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Anadolu Ajansı muhabiri Halil Fidan'ın "Dostluk" rumuzlu fotoğrafı birinci oldu. İhsan Korkut'un "Merhamet" fotoğrafı ikinci, Yağız Gürtuğ'un "Bir Yudum Su" fotoğrafı üçüncülüğü elde etti.
Erdoğan Arıpınar: Yaptığımız yarışmaların dünyada örneği olmasın istiyoruz
Tören sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, fair play ruhunun toplumun her kademesinde uygulanması için çalıştıklarını belirterek, "Biz fair playi anlatmanın yolunu arıyoruz. Ülkedeki beden eğitimi fakültelerine özel olarak konferans veriyoruz. Sergiler de açıyoruz. Yaptığımız yarışmaların dünyada örneği olmasın istiyoruz. Dünya Fair Play Karikatür Yarışması'nı 13 defa yaptık. Belçika'da olan bir yarışmada da büyük ödülü aldığımda bana 'Neden fair play ile ilgili karikatür yaptınız?' diye sormuşlardı. Ben de "Fair play'i yazmak için çok ciddi çaba sarf etmek lazım ama karikatürde bir çizersin herkes anlar' demiştim." ifadelerini kullandı.
Fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirten Arıpınar, "Fotoğrafın yapay olmaması lazım. Katılanların yaratıcılığı var. Karikatür ve fotoğraf dünyası mutlaka bunu anlayacaktır. Bu da bizim Türk kültürüne verdiğimiz bir hediye olacaktır." diye konuştu.