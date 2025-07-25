Dolar
40.55
Euro
47.67
Altın
3,339.69
ETH/USDT
3,650.30
BTC/USDT
116,707.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu

Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda Sarp Barkın Hasay, Serhat Kasal, Arel Gültekin ve Eymen Batu İbolar'dan kurulu erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3:49.60'lık derecesiyle kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Türkiye, oyunlarda 7'si altın 19. madalyasına ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli yüzücü Arel Gültekin organizasyondaki 2. altın madalyasını kazandı

Ay-yıldızlı yüzücü Arel Gültekin, erkekler 100 metre kelebekte 53.61'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Arel Gültekin, EYOF 2025'te daha önce 200 metre kelebekte de altın madalya kazanmıştı.

Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil'den gümüş, Su Yüksel'den bronz

Milli sporculardan Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, atletizm erkekler 400 metre engellide 50.40'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu Su Yüksel ise yüzme kızlar 100 metre kurbağalamada 1:12.00'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 18'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınlarına karşı yağmur duası
Bakan Fidan: (Rusya-Ukrayna liderler zirvesi) Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabakat prensipte var
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Milli Savunma Bakanı Güler'den IDEF 2025'te "Aile Yılı Standı"na ziyaret
Ankara'da 30 Ağustos'a kadar mangal ve piknik ateşi yakmak yasaklandı

Benzer haberler

Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu

Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu

Van'da olimpik havuzlarda yüzme öğrenen çocuklar, güvenli ortamda serinliyor

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Şanlıurfa'da çocuklar havuzlarda güvenle serinliyor

TMOK'un 2025 Strateji Dönüşüm Raporu sunuldu

TMOK'un 2025 Strateji Dönüşüm Raporu sunuldu
Yüzmeyi yeni öğrenenler yardıma ihtiyacı olabileceğini söylemekten çekinmemeli

Yüzmeyi yeni öğrenenler yardıma ihtiyacı olabileceğini söylemekten çekinmemeli
Milli atlet Berke Akçam'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya

Milli atlet Berke Akçam'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet