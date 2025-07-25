Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu
Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda Sarp Barkın Hasay, Serhat Kasal, Arel Gültekin ve Eymen Batu İbolar'dan kurulu erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3:49.60'lık derecesiyle kürsünün en üst basamağında yer aldı.
Türkiye, oyunlarda 7'si altın 19. madalyasına ulaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Milli yüzücü Arel Gültekin organizasyondaki 2. altın madalyasını kazandı
Ay-yıldızlı yüzücü Arel Gültekin, erkekler 100 metre kelebekte 53.61'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Arel Gültekin, EYOF 2025'te daha önce 200 metre kelebekte de altın madalya kazanmıştı.
Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil'den gümüş, Su Yüksel'den bronz
Milli sporculardan Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, atletizm erkekler 400 metre engellide 50.40'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ay-yıldızlı sporcu Su Yüksel ise yüzme kızlar 100 metre kurbağalamada 1:12.00'lık derecesiyle bronz madalya aldı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 18'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.