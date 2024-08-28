Dolar
34.05
Euro
37.85
Altın
2,505.67
ETH/USDT
2,478.90
BTC/USDT
58,644.00
BIST 100
9,757.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskın düzenliyor
logo
Spor

Beynine pıhtı atan eski milli güreşçi Ahmet Ayık, hastanede tedavi altına alındı

Beynine pıhtı atan eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık (86), Sivas'ta hastanede tedavi altına alındı.

Halife Yalçınkaya  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Beynine pıhtı atan eski milli güreşçi Ahmet Ayık, hastanede tedavi altına alındı

Sivas

Doğanşar ilçesinde 31 Ağustos'ta düzenlenecek 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası’na katılmak üzere ilçeye gelen Ahmet Ayık, ilçedeki evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi'ne sevk edilen Ayık, burada tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Ayık'ın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Doğan, Ahmet Ayık'ın beynine pıhtı atması sonucu hastaneye geldiğini belirterek, "Ahmet Ayık'ın tedavisi hastanemizde devam ediyor. Genel durumu iyi, beynine pırtı attığı için dün sabah hastanemize geldi. Tedavisine hemen başlandı. Hızlı müdahale edildiği için tedavisi gayet iyi gidiyor. Bugün kendisi ile bir görüşme yaptık. Bir an önce taburcu olup Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası'na katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Benzer haberler

Beynine pıhtı atan eski milli güreşçi Ahmet Ayık, hastanede tedavi altına alındı

Beynine pıhtı atan eski milli güreşçi Ahmet Ayık, hastanede tedavi altına alındı

Sivas'ta midibüsün devrildiği kazada 29 kişi yaralandı

Sivas'ta su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sele neden oldu, 8 evi su bastı

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sele neden oldu, 8 evi su bastı
Sivasspor sahasında kaybetti

Sivasspor sahasında kaybetti
Sivas'ta halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu aile sağlığı merkezine yetiştirdi

Sivas'ta halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu aile sağlığı merkezine yetiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet