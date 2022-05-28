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Spor

Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 28.05.2022
Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Kulübün borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerini bilgilendirdi.

Tuncel, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğunu söyledi.

Başkanlık seçimi yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yönetim kurulu listeleri şöyle:

Ahmet Nur Çebi

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

Fuat Çimen

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

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