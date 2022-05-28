Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı
İstanbul
Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.
Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Kulübün borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira
Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerini bilgilendirdi.
Tuncel, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğunu söyledi.
Başkanlık seçimi yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.
Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için yarışacak.
Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilecek.
Seçimde yarışacak adaylar Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yönetim kurulu listeleri şöyle:
Ahmet Nur Çebi
Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.
Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.
Fuat Çimen
Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem
Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.