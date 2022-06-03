Dolar
16.38
Euro
17.59
Altın
1,850.37
ETH/USDT
1,758.50
BTC/USDT
29,635.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da dernek açılışına katıldı

Erkan Tiryaki   | 03.06.2022
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da dernek açılışına katıldı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) açılışına katıldı.

Derneğin Ankara'daki merkez binasının açılışı, Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapıldı.

Çebi, derneğin faaliyetlerini takdirle karşıladığını ve kulübe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Kulübe üye olmanızı, etrafınızdaki tüm Beşiktaşlıları da genel kurul üyesi yapmanızı istiyorum. Giriş aidatı belli bir süre sonra çok yükselecek. Biz, Beşiktaşlıyım diyen herkesi, yasal engelli yoksa üye yapıyoruz. Genel kurul üyesi olup Beşiktaş'a hizmet de etmeniz gerekiyor. Aksi halde o kalabalığın içinde kaybolup giderirsiniz." ifadelerini kullandı.

BESİYAD Başkanı Sinan Aksoy da dernek olarak her zaman yönetimin yanında olduklarını kaydetti.

Açılış töreni, hediye ve plaket takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da dernek açılışına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da dernek açılışına katıldı

TFF, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti

Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

Profesyonel liglerde gelecek sezon 65 ilden 130 takım yer alacak

Profesyonel liglerde gelecek sezon 65 ilden 130 takım yer alacak
Jorge Jesus'un ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu

Jorge Jesus'un ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu
Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı