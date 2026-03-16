Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe:
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz