Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,791.50
BTC/USDT
67,645.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Jose Mourinho açıklaması

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Emre Doğan  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Jose Mourinho açıklaması

İstanbul

X platformunda yer alan hesabından Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Yücel, "Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuklarını vurgulayan Hüseyin Yücel, şu görüşleri paylaştı:

"Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır. Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş'ın öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-2025 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklıselimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da "İtalya Milli Günü" kutlandı
TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı
İstanbul ve Kocaeli'de faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne operasyon
Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi
TCG Kınalıada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi limanını ziyaret etti

Benzer haberler

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Jose Mourinho açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım'dan Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım'dan Mourinho açıklaması
Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü sezonunda Türkiye Kupası'yla teselli buldu

Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü sezonunda Türkiye Kupası'yla teselli buldu
Borussia Dortmund, Londra'dan bu kez kupayla ayrılmak istiyor

Borussia Dortmund, Londra'dan bu kez kupayla ayrılmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet