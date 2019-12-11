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Spor

Beşiktaş: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gündemimizde yok

Beşiktaş, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer gündemlerinde yer almadığını belirtti.

Emre Doğan   | 11.12.2019
Beşiktaş: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gündemimizde yok

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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