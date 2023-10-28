Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,787.70
BTC/USDT
34,180.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Büyük Filistin Mitingi’’ düzenleniyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız "Büyük Filistin Mitingi"ne katılmak için araçları ile yollara düşen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturuyor. Basın Ekspres yolunda yayındayız Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Büyük Filistin Mitingi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
logo
Spor

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk, kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda kulüp başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.

Emre Doğan  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk, kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

İstanbul

Adı başkan adayları arasında geçen Yamantürk, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübüne, Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını memnuniyetle karşıladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" iddiasını yalanladı
Fransız uzman Billion, Türkiye'deki ilerlemenin "göz kamaştırıcı" olduğunu söyledi
"Büyük Filistin Mitingi" için İstanbullular yollara düştü

Benzer haberler

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk, kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk, kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Dünya şampiyonu güreşçi Nesrin Baş: Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim

Bodo/Glimt maçının ardından öfkeli Beşiktaş taraftarlarını Burak Yılmaz sakinleştirdi

Gaziantep FK oyuncusu Dragus, Beşiktaş maçından puanla döneceklerine inanıyor

Gaziantep FK oyuncusu Dragus, Beşiktaş maçından puanla döneceklerine inanıyor
Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e yenildi

Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e yenildi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beşiktaş maçına iyi motive olduk

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beşiktaş maçına iyi motive olduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet