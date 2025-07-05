Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti
Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Asif Mahmud Shojib Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.
İstanbul
Dünya Etnospor Birliğinden yapılan açıklamada, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililerin de yer aldığı ziyarette, geleneksel spor ve oyunlarla ilgili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.
Karşılıklı iyi niyetin beyan edildiği toplantıda, iş birliğini resmileştirmek üzere bir anlaşma imzalandı.
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