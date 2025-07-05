Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Asif Mahmud Shojib Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.

Emre Aşıkçı  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

İstanbul

Dünya Etnospor Birliğinden yapılan açıklamada, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililerin de yer aldığı ziyarette, geleneksel spor ve oyunlarla ilgili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Karşılıklı iyi niyetin beyan edildiği toplantıda, iş birliğini resmileştirmek üzere bir anlaşma imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki
Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
"Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da yapıldı
İzmir'de esnaf ekmek teknelerini alevlerden korumak için sabahladı
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık pazartesi hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet