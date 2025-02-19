Dolar
36.31
Euro
37.88
Altın
2,941.28
ETH/USDT
2,725.40
BTC/USDT
96,258.00
BIST 100
9,912.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Uraloğlu, 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Bakan Uraloğlu, 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını açıkladı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 5G çalışmalarına Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini bildirdi.

Operatörlerin resmi talepte bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G teknolojisi kurulacak ve vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise Rams Park Arena'da, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini anımsattı.

5G'nin test-deneme süreçlerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada devam ettiği bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 4 stadyum için operatörlerden resmi talepleri aldık. Bu başvuruları değerlendirdikten sonra hizmet sunum şartlarını belirleyeceğiz. Ardından gerekli altyapı tesis edilecek. 5G'yi İstanbul Havalimanı'nın ardından 4 büyüklerimizin statlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. 2026'da da ülke genelinde hizmete almayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığının düzenlediği "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneli başladı
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Türkiye ve Azerbaycan medya yöneticileri işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret paylaşımları yapan kişi yakalandı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını açıkladı

Bakan Uraloğlu, 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını açıkladı

Bakan Uraloğlu: Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz

Bakan Uraloğlu: Küresel ticaretin sürdürülebilirliği için hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşıyor

Yerli havacılık teknolojisiyle 2,5 milyon avro tasarruf

Yerli havacılık teknolojisiyle 2,5 milyon avro tasarruf
Denizcilik sektörüne 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı

Denizcilik sektörüne 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı
Türkiye, Şam Havalimanı'nı yenileme çalışmalarına başladı

Türkiye, Şam Havalimanı'nı yenileme çalışmalarına başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet