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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan olimpiyat kotası alan milli atletlere tebrik

Musa Samur   | 02.07.2021
Bakan Kasapoğlu’ndan olimpiyat kotası alan milli atletlere tebrik

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Atletizm Birliği'nin listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı elde eden 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, 20 kilometre yürüyüşte Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk ile 4×100 bayrak takımını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 2020 Tokyo Olimpiyatları kesin kota listesine göre, Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, 20 kilometre yürüyüşte Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk ile 4×100 bayrak takımımızı kutluyorum. Milli sporcularımıza Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

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