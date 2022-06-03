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Spor

Bakan Kasapoğlu: Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Emrah Oktay   | 03.06.2022
Bakan Kasapoğlu: Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

İstanbul

Bakan Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda bir araya geldiği sporcularla bisiklet sürdü.

Kasapoğlu, bisiklet kullanımının gündelik hayattaki önemine dikkati çekerek, "Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var." dedi.

Bisiklet kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak da gündelik yaşam tarzının güçlü bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bisiklet federasyonu, spor kulüpleri ve yerel yönetimler bu anlamdaki önemli paydaşlarımız. Üniversite kampüslerinde bisiklet kullanımı yine önemli hedeflerimizden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Veledrom müjdesi

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun inşaatının tamamlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alacak. Bütün bu gelişmeler, bisikletle ilgili bilincin güçlenmesi, sporcularımızın performanslarının üst seviyelere çıkarılması adına yaptığımız gayretleri ortaya koyuyor." diye konuştu.

Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

"Bu anlamlı günde genç arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü tüm içtenliğimle kutluyorum. İnanıyorum ki bu branştaki sporcularımız bizleri gururlandıracaklar. Özellikle Kadın Bisiklet Takımı ile ilgili federasyonumuzun bir çalışması var. O anlamda da desteklerimiz olacak. Kadınıyla, erkeğiyle, tüm yaş gruplarıyla bisikleti özendirecek, bisiklet kullanımını teşvik edecek projelerimizle inşallah el birliğiyle çok daha ileri noktalara geleceğiz. Bisiklete spora gönül veren tüm kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum."

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