Dolar
35.70
Euro
37.45
Altın
2,775.24
ETH/USDT
3,404.50
BTC/USDT
105,158.00
BIST 100
10,104.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılınacak
logo
Spor

Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic sakatlandı, Zverev finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Sırp Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlık nedeniyle oyuna devam edememesi nedeniyle finale adını yazdırdı.

Fatih Erel  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic sakatlandı, Zverev finale çıktı Fotoğraf: Mark Avellino/AA

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Zverev karşılaştı.

Zverev, Sırp rakete karşı 1 saat 21 dakika süren ilk seti 7-6 kazanırken, Djokovic sol bacağındaki sakatlık nedeniyle karşılaşmada ikinci sete çıkamadı ve Alman raket finale yükseldi.

Diğer yarı final karşılaşmasında bugün tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ta son şampiyon İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaşacak. Maçı kazanan taraf ise finalde Zverev'in rakibi olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor
Mahallelerde kurulan ERVA Spor Okulları ile 22 genç uyuşturucudan kurtarıldı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

Benzer haberler

Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic sakatlandı, Zverev finale çıktı

Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic sakatlandı, Zverev finale çıktı

Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali yarın oynanacak

Avustralya Açık finalinde Sabalenka ile Keys karşılaşacak

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'a yarı finalde veda etti

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'a yarı finalde veda etti
Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner yarı finale yükseldi

Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner yarı finale yükseldi
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet