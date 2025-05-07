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Spor

Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belli oldu

Çekya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belirlendi.

Muhammed Boztepe  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belli oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 18 Mayıs'ta Podebrady kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

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Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda yer alacak milliler şunlar:

Kadınlar: Kader Güveç (35 kilometre), Meryem Bekmez (20 kilometre), Kader Dost (20 kilometre), Emine Ceylan (20 kilometre), Tülin Ek (20 kilometre), İpek Özkavlak (10 kilometre), Şerife Berra Güven (10 kilometre ), Feyza Sağdıç (10 kilometre)

Erkekler: Ozan Bayram (35 kilometre), Salih Korkmaz (20 kilometre), Mazlum Demir (20 kilometre), Hayrettin Yıldız (20 kilometre), Mikail Dere (20 kilometre), Azadullah Begce (10 kilometre), Furkan Yaran (10 kilometre), Serdar Yalçın (10 kilometre).

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