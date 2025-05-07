Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belli oldu
Çekya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belirlendi.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 18 Mayıs'ta Podebrady kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.
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Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda yer alacak milliler şunlar:
Kadınlar: Kader Güveç (35 kilometre), Meryem Bekmez (20 kilometre), Kader Dost (20 kilometre), Emine Ceylan (20 kilometre), Tülin Ek (20 kilometre), İpek Özkavlak (10 kilometre), Şerife Berra Güven (10 kilometre ), Feyza Sağdıç (10 kilometre)
Erkekler: Ozan Bayram (35 kilometre), Salih Korkmaz (20 kilometre), Mazlum Demir (20 kilometre), Hayrettin Yıldız (20 kilometre), Mikail Dere (20 kilometre), Azadullah Begce (10 kilometre), Furkan Yaran (10 kilometre), Serdar Yalçın (10 kilometre).
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