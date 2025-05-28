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Dünya

NATO: Çin'den kaynaklanan kötü niyetli siber faaliyetleri artan bir endişeyle gözlemliyoruz

NATO, Çekya'nın Dışişleri Bakanlığına yönelik saldırı karşısında bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu ve Pekin'in kötü niyetli siber faaliyetlerini artan bir endişeyle izlediğini açıkladı.

Selen Valente Rasquinho  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
NATO: Çin'den kaynaklanan kötü niyetli siber faaliyetleri artan bir endişeyle gözlemliyoruz

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çekya Dışişleri Bakanlığına yönelik kötü niyetli siber saldırının ardından Prag yönetimi ile dayanışma içindeyiz." denildi.

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Çekya'nın sorumluluğu Çin'e yüklediğine değinilen açıklamada, zarar ve kesintiye neden olan bu saldırının Çek Dışişleri Bakanlığının sınıflandırılmamış bir ağını hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada "Ulusal güvenliğimizi, demokratik kurumlarımızı ve kritik altyapımızı baltalamayı amaçlayan kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Çin'den kaynaklanan kötü niyetli siber faaliyetlerin artan örüntüsünü giderek artan bir endişeyle gözlemliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu tür saldırıların İttifak'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı ve NATO'nun bunlara karşı koymaya kararlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, başta Çin olmak üzere tüm ülkeler kötü niyetli siber faaliyetlerden kaçınmaya davet edildi.

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