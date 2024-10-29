Dolar
34.27
Euro
37.12
Altın
2,755.07
ETH/USDT
2,622.30
BTC/USDT
71,250.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" düzenleniyor. DRON - Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'ndaki mücadeleyle tamamlanıyor.
logo
Spor

Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi, dünya rekoru peşinde

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, dünya rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi.

Fatih Çakmak  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi, dünya rekoru peşinde Fotoğraf: Fatih Çakmak/AA

Varşova

Başkent Varşova'da, Raszyn Centrum Spor Salonu'ndaki şampiyonada erkekler 67 kiloda koparmada 144 kilo, silkmede 176 kilo, toplamda da 320 kiloyla birincilik elde eden Yusuf, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonda Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini belirten Yusuf, "2024 Paris Olimpiyatları için hazırlık sürecinden geçtim yaklaşık iki sene olimpiyatlara hazırlandım. Bu süreçte de uluslararası şampiyonalarda bir çok başarı elde ettim. Sıklet ayarlaması nedeniyle olimpiyatlara gidemeyeceğim kesinleşince Avrupa şampiyonasına kalan vakti çok iyi değerlendirdim, çok çalıştım." dedi.

Büyükler kategorisinde yarışan bir sporcu olduğuna dikkati çeken Yusuf, "Halter Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum, yaklaşık 35 gün kaldı. 2022 Büyükler dünya şampiyonuyum, 2023 büyükler Avrupa şampiyonuyum. Bahreyn Büyükler Dünya Şampiyonası'nda yeniden dünya şampiyonu olmak, Allah izin verirse büyüklerde dünya rekoru kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da 2022 yılında Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 182 kiloyu kaldırdığını hatırlatan Yusuf Fehmi, "Burada 183 ile bir kilo fazlasını gençler rekorunu denemeye çalıştım ama olmadı. Bunun 5 ya da 10 kilo üstünü Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda kaldırabileceğime inanıyorum." diye konuştu.

"2028 olimpiyat hazırlıklarıma yoğun bir şekilde başladım"

Yusuf Fehmi, katıldığı organizasyonları 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıkları olarak gördüğünü dile getirdi.

Olimpiyat hazırlıklarıma yoğun şekilde başladığını ve uzun zamanının olmadığını anlatan Yusuf Fehmi, şöyle devam etti:

"Paris olimpiyatlarına katılamadığım ama bu benim için büyük tecrübe oldu. Bu tecrübelerimle dört senemi çok iyi bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla devam etmek istiyorum. Sonrasında 8 aylık bir boşluk dönemi olacak. O boşluk döneminde üst sıklete çıkmaya çalışacağım. 2028 Los Angeles'ta ülkemi en güzel şekilde temsil etmek orada bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak, altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum."

Yusuf Fehmi'nin milli takım antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu da "Madalyalarımız Cumhuriyete armağan olsun. Mutluyuz, sevinçliyiz uzun bir aradan sonra Yusuf Fehmi podyumlara geri döndü. Hedefimiz Aralık ayında Bahreyn'de yapılacak büyükler dünya şampiyonası, orada da Yusuf Fehmi'den şampiyonluk bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Gürz-24 Operasyonu'nda turuncu kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı
Amazon Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nı "ATATÜRK 1881-1919" filminin özel gösterimiyle kutladı
Emine Erdoğan: Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz

Benzer haberler

Genç milli haltercilerin Varşova'da madalya mutluluğu

Genç milli haltercilerin Varşova'da madalya mutluluğu

Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi, dünya rekoru peşinde

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterciler Kaan Kahriman ve Engin Kara'nın madalya gururu

Milli halterciler Kaan Kahriman ve Engin Kara'nın madalya gururu
Genç milli halterci Kaan Kahriman, 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Genç milli halterci Kaan Kahriman, 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu
Milli halterci Harun Algül'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli halterci Harun Algül'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet