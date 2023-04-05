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Spor

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, unvanını korumayı hedefliyor

Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, bu yılki organizasyonda da şampiyon olarak unvanını korumayı hedefliyor.

Ercan Çakar  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, unvanını korumayı hedefliyor

İstanbul

Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırvatistan'da 17-23 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon olmak istediğini söyledi.

Şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mücadele edecek Kerem Kamal, organizasyona iyi hazırlandığını belirterek, "Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eksik gördüğüm yanlarımı geliştirmeye çalıştım. Ben son Avrupa şampiyonuyum, 2023'te de bu unvanımı korumak istiyorum. Bir değil, birçok kez Avrupa şampiyonu olarak kendi sıkletimde rekor kırmayı hedefliyorum. Bunun için elimden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyorum. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda çok iyi sporcuların bulunduğunu aktaran Kerem Kamal, "Takımımız geçen sene dünya şampiyonu oldu. Ben istediğim sonucu alamasam da takıma katkı sağladığım için mutluyum. Ancak önemli olan bu sene. Çünkü bu sene Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat oyunlarına kota maçları olacak. Ben adım adım gitmek istiyorum. İlk önce Avrupa Şampiyonası, ardından Dünya Şampiyonası sonra da olimpiyat oyunları var. Bunun için zamanım var." ifadelerini kullandı.

"Ülkeme bir olimpiyat madalyası armağan etmek istiyorum"

Kerem Kamal, en büyük hayallerinden birinin Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Milli güreşçi, mücadele ettiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda istediği başarıya ulaşamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir şeylerin eksik olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Fizik olarak hazırdım ama mental açıdan hazır değildim. Ondan sonra bir mental koçla çalışmaya başladım. Onun da büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlar her sporcunun hayali. Benim de çocukluk hayalim. İnşallah hayalim olan olimpiyatlara gidip, madalyayla dönmek istiyorum. Ülkeme bir olimpiyat madalyası armağan etmek istiyorum."

Sporun hayatını değiştirdiğini aktaran Kerem Kamal, "Spor bana yeni bir hayat sundu. Ben şu an ikinci hayatımı yaşıyorum. Hayatımı güzelleştirmek için de bütün çabayı gösteriyorum. Ben, sporla buradayım. Dünyada herkesin ben buradayım deme şekli farklı. Ben sporla var olmuş biriyim. Spor yaptığım için çok mutluyum. Yaptığım işi çok severek yapıyorum. O yüzden hafta sonlarının gelmesini istemiyorum. Antrenman yapamadığım için güreşi özlüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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