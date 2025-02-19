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Spor

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları gerçekleştirildi.

İlyas Gün  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonada 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonda sporcular, sıralama atışı yaptı.

Milli sporcu Mete Gazoz, basın mensuplarına, şampiyonanın ilk gününün çok iyi geçtiğini söyledi. Ferdi ve takım atışlarında sıralamayı birinci bitirdiklerini aktaran Gazoz, şunları ifade etti:

"Şampiyonaya çok iyi başlangıç yaptık. Umarım şampiyonanın ilerleyen günlerinde de bu başarımızı sürdürürüz. Avrupa Şampiyonası'nda hem bireyselde hem de takım olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bizim için bu çok zor ve ulaşılmaz bir hedef değil. Zaten bugün gerçekleştirilen sıralama atışlarında da bunu herkese ispatlamış olduk. Pazar günü yapılacak olan finallerin sonucunda 2 altın madalya ile bu turnuvayı sonlandırmak istiyoruz."

Yarın eleme atışları ile devam edecek şampiyona 23 Şubat'ta sona erecek.

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