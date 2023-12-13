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Spor

Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına Hasan Yıldız seçildi

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) başkanlığına Hasan Yıldız seçildi.

Oktay Özden  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına Hasan Yıldız seçildi

Antalya

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) başkanlığına Hasan Yıldız seçildi.

Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası programı içerisinde yer alan EMF seçimli genel kurulu, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 44 üye ülkenin bulunduğu EMF başkanlığına aday oldu.

Yıldız, 44 üyeden 33'ünün oy kullanabildiği genel kurulda 24 oyla Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına getirildi.

Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, seçim öncesi kendisine destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) yönetim kuruluna, EMF üyesi ülke temsilcilerine teşekkür etti.

Yıldız, başarılı yönetim sergileyerek muaythainin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

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