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Spor

Avrupa ikincisi milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Avrupa ikincisi milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı

Erzurum

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Organizasyon sonrası Erzurum'a gelen milli sporcu için havalimanında karşılama programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve sporcular, Damla'yı çiçekle karşıladı.

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