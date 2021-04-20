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Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erken finalin galibi Taha Akgül

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo müsabakasında önemli rakibi dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Halil İbrahim Avşar   | 20.04.2021
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erken finalin galibi Taha Akgül tgf.gov.tr

Ankara

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda erken final olarak nitelendirilen ilk tur maçında 2017, 2018 ve 2019 yıllarının dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

2019 Dünya Şampiyonası'nın ardından milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası ilk kez turnuvaya katılan Taha, Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Taha Akgül'ün kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

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