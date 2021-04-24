Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Küplüce kentsel dönüşüm alanında açıklamalarda bulunuyor Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor. -VTR-
logo
Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ekrem Öztürk gümüş madalya aldı

Halil İbrahim Avşar   | 24.04.2021
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ekrem Öztürk gümüş madalya aldı

Ankara

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kiloda gümüş madalya aldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonda Ekrem, grekoromen stil 55 kilo finalinde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı.

İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, Polonya'da çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti.

Ekrem Öztürk, 2018'de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
'Bu hastalıktan kurtulabilecek miyim diyerek yaşamı sorgulamaya başladım'
'Hastaneye kaldırıldığımda 'Herhalde öleceğim artık sona geldim' dedim'
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'

Benzer haberler

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ekrem Öztürk gümüş madalya aldı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ekrem Öztürk gümüş madalya aldı

Kerem Kamal ve Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül gururlu

Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu