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Spor

Atletizmde 3 altın madalya kazanan tenis antrenörü, Balkan Şampiyonası'na odaklandı

Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda üç branşta altın madalya kazanan 43 yaşındaki Serdar Koç, Balkan Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek istiyor.

Mesut Karaduman   | 12.08.2022
Atletizmde 3 altın madalya kazanan tenis antrenörü, Balkan Şampiyonası'na odaklandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde tenis antrenörü olarak görev yapan Koç, sporun yaşının olmadığını göstermek için Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'na katıldı. Koç, Konya'da 30-31 Temmuz'da düzenlenen şampiyonada uzun atlama, yüksek atlama ve 110 metre engelli koşuda altın madalyaya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonadan 3 altınla dönen Koç, eylül ayında Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'ndan da madalya ile dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdar Koç, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini ve sağlığı el verdiğince devam edeceğini söyledi.

Şampiyonadan dereceyle döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Koç, "Sporun yaşı yok, örnek olmak için şampiyonaya katıldım. Şampiyona öncesi 4 aylık sürede her sabah erken kalkıp bir saat koşu yaptım, bisiklete bindim. Uyku düzenime, beslenmelerime dikkat ettim. Herkese örnek olmak istedim. Bu anlamda şampiyona çok iyi oldu." dedi.

Koç, şampiyonanın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, "21-25 Eylül'de Balkan Şampiyonası var. Oraya biraz daha fazla hazırlanıp hem Tekirdağ'ı hem de ülkemizi temsil edeceğim. Orada da iyi dereceler alma gayretinde olacağım. Uzun atlama, yüksek atlama ve üç adım atlamada yarışacağım." diye konuştu.

"Yediden yetmişe herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum"

Kendi sporcularına da örnek olmak istediğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya katılırken öğrencilerime örnek olup, onların sporu sevmesini istedim. Sporculara bütün branşları kurallarıyla öğretmek istiyorum. Spor insanın hayatını değiştiriyor. Kendini güçlü hissediyorsun. Yediden yetmişe herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum. Spor yapan insan hastalanmaz, vücudu dirençli olur. Herkesin becerebildiği bir spor dalı vardır."

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