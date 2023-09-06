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Spor

Atletizm Turkcell Süper Lig'de kadın ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu

Atletizmde Turkcell Süper Lig final yarışmaları sonunda Fenerbahçe, kadın ve erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Şerif Can  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Atletizm Turkcell Süper Lig'de kadın ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

İzmir Atatürk Stadı Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda, erkeklerde Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Spor Gücü ve Mardin Atletizm Spor Kulübü mücadele etti.

Kadınlarda ise Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Gaziemir Belediyespor Kulübü ve Mardin Belediyespor Kulübü yarıştı.

Kadınlarda, Fenerbahçe birinci, ENKA ikinci, Batman Petrolspor Kulübü ise üçüncü oldu.

Erkeklerde de birinciliği Fenerbahçe elde ederken, ENKA ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada ligi tamamladı.

Yarışmalara, toplam 40 branşta, 8 kadın, 8 erkek takımı olmak üzere 16 ekipten 315 sporcu katıldı.

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