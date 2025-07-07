SSB Başkanı Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.
İstanbul
SSB'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede; savunma sanayisi alanında üye ülkeler arasında iş birliğini artıracak somut projeler değerlendirildi.
📍İstanbul— SSB (@SavunmaSanayii) July 7, 2025
Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi @kubanOmurali ile bir araya geldi.
Görüşmede; savunma sanayii alanında üye ülkeler arasında iş birliğini artıracak somut projeler değerlendirildi.
Ortak tarih ve kardeşlik bağları… pic.twitter.com/alfrwlA9M3
Açıklamada, "Ortak tarih ve kardeşlik bağları temelinde; teknoloji paylaşımı, kabiliyet eşleştirmesi ve ortak üretim gibi konularda somut projeler değerlendirilerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki sinerji istişare edildi. Türk dünyasının ortak gücünü savunma sanayisinde de pekiştirmek adına kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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