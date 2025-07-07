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SSB Başkanı Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Abdulkadir Günyol  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
SSB Başkanı Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev ile bir araya geldi

İstanbul

SSB'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede; savunma sanayisi alanında üye ülkeler arasında iş birliğini artıracak somut projeler değerlendirildi.

Açıklamada, "Ortak tarih ve kardeşlik bağları temelinde; teknoloji paylaşımı, kabiliyet eşleştirmesi ve ortak üretim gibi konularda somut projeler değerlendirilerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki sinerji istişare edildi. Türk dünyasının ortak gücünü savunma sanayisinde de pekiştirmek adına kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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