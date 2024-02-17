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Spor

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı

Mustafa Çavuş  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı Fotoğraf: Mustafa Çavuş/AA

Samsun

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katılıyor.

Kupanın ilk gününde acemi, genç ve kıdemli kategorilerinde sporcular performanslarını sergiledi.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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