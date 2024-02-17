Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı
Samsun
Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katılıyor.
Kupanın ilk gününde acemi, genç ve kıdemli kategorilerinde sporcular performanslarını sergiledi.
Organizasyon, yarın sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.