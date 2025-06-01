Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını Alves Kablo kazandı
2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo kazandı.
Ankara
Ankara'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, Alves Kablo ile 2024'ün şampiyonu Wisla Krakow arasında Aktepe Stadı'nda oynandı.
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Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Alves Kablo, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Alves Kablo'nun gollerini 2. ve 18. dakikada David Mendes, 8. ve 28. dakikada Ömer Güleryüz, 9. dakikada Mohcine Chrharh, 50+1. dakikada Alican Kuruyamaç attı.
Wisla Krakow'un tek golünü ise 39. dakikada Kamil Grygiel kaydetti.
Şampiyon Alves Kablo'nun oyuncuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.
Grup aşamasında Real Betis'i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05'i (Almanya) 11-0, AFC Tiflis'i (Gürcistan) 12-0 mağlup eden Türk temsilcisi, yarı finalde İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenmişti.
Sporting üçüncü oldu
Turnuvada üçüncülüğü Sporting Ampute Futbol elde etti.
Aktepe Stadı'ndaki üçüncülük maçında Sporting, Real Betis'i 3-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi'ni Real Betis 4'üncü, Shamrock Rovers (İrlanda) 5'inci, AFC Tiflis 6'ncı, 1. FSV Mainz 05 7'nci, FC Annecy (Fransa) ise 8'inci tamamladı.
Türk kulüpleri 6'da 5 yaptı
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenen turnuvanın 5'inde Türk kulüpleri şampiyon oldu.
Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.
EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.
Bu yılki organizasyona son şampiyon ünvanıyla katılan Wisla Krakow'u finalde mağlup eden ev sahibi Alves Kablo, kupanın Ankara'da kalmasını sağladı.
Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren takımlar şöyle:
|Yıl
|Şampiyon
|Ev sahibi
|2019
|Ortotek Gaziler
|Tiflis
|2021
|Şahinbey Belediyespor
|Gaziantep
|2022
|Etimesgut Belediyespor
|Krakow
|2023
|Şahinbey Belediyespor
|Estepona
|2024
|Wisla Krakow (Polonya)
|Sassuolo
|2025
|Alves Kablo
|Ankara
Not: EAFF Şampiyonlar Ligi, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemedi.
Bakan Bak, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Alves Kablo'yu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Alves Kablo'yu tebrik etti.
Bakan Bak, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü için yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Aktepe Stadı'nda oynanan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünü kutluyorum. Bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyor, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün başarılarının devamını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.