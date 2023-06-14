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Spor

Adem Asil, "yılın cimnastikçisi", Yılmaz Göktekin "yılın antrenörü" seçildi

Avrupa Cimnastik Birliği tarafından 2022 ödülleri için aday gösterilen isimlerden milli sporcu Adem Asil, "yılın erkek cimnastikçisi", Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ise "yılın antrenörü" seçilme başarısı gösterdi.

Muhammed Boztepe  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Adem Asil, "yılın cimnastikçisi", Yılmaz Göktekin "yılın antrenörü" seçildi

Ankara

Avrupa Cimnastik Birliğinin 2022 yılının en iyilerini belirlemek için düzenlediği oylama sonuçlandı.

Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş, genel tasnifte de bronz madalya elde eden Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü milli sporcu Adem Asil, "yılın erkek cimnastikçisi", organizasyonu bronz madalyayla tamamlayan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Yılmaz Göktekin ise "yılın antrenörü" seçildi.


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