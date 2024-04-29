Dolar
32.38
Euro
34.67
Altın
2,338.36
ETH/USDT
3,182.20
BTC/USDT
62,846.00
BIST 100
10,052.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

AB Erasmus artı Spor Projesi "GameS"in final oyunu, Türkiye'de yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Erasmus artı Spor Projesi "GameS"in final oyunu, Türkiye'de gerçekleştirildi.

Fatih Çakmak  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
AB Erasmus artı Spor Projesi "GameS"in final oyunu, Türkiye'de yapıldı

Ankara

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun ortaklığında yürütülen ve AB Erasmus artı spor programı altında hibelendirilen GameS (Game of Seasons) projesi, geleneksel oyunları farklı mevsim koşullarına göre sınıflandırarak paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

KARGENÇ Çevre ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen GameS projesi Türkiye, Bulgaristan ve Letonya ortaklığında yürütülüyor.

Proje, geleneksel oyunlarla çocuklarda fiziksel aktivite ve olumlu davranışları teşvik etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, Türkiye'de yaz oyun kampı, Letonya'da kış oyun kampı, Bulgaristan'da doğa oyun kampı ve son olarak da Ankara'da federasyonun ev sahipliğinde final etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı" mesajı
Konya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler "Kampüste Filistin Nöbeti" eylemi yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek
ABB'den belediyenin resmi amblemine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Süper Lig'de 36. hafta maçları, 12 Mayıs Pazar günü yapılacak

Süper Lig'de 36. hafta maçları, 12 Mayıs Pazar günü yapılacak

AB Erasmus artı Spor Projesi "GameS"in final oyunu, Türkiye'de yapıldı

Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu

Fransa, 2024 Olimpiyat Oyunları için Paris'i "en güvenli" ev sahibi yapmaya hazırlanıyor

Fransa, 2024 Olimpiyat Oyunları için Paris'i "en güvenli" ev sahibi yapmaya hazırlanıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor
Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen: İzmir ve Göztepe kesinlikle Süper Lig'de olmayı hak ediyor

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen: İzmir ve Göztepe kesinlikle Süper Lig'de olmayı hak ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet