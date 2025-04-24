Dolar
38.31
Euro
43.71
Altın
3,329.95
ETH/USDT
1,775.00
BTC/USDT
93,492.00
BIST 100
9,490.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2025 Voleybol Miletler Ligi (VNL) geniş kadrosu açıklandı.

Fatih Çakmak  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milli takım, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda da mücadele edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

1. Hafta (Pekin, Çin)

Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. Hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı:

1. Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran:

TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran:

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran:

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran:

TSİ 14.30 Çin-Türkiye

2. Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran:

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran:

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran:

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran:

19.30 Türkiye-Brezilya

3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz:

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz:

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz:

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz:

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

Kadro

Milli takımın 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Fatih'te deprem sonrası kontrolde riskli bulunan 3 bina mühürlendi
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolama tankında patlama
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve heyetini kabul etti
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisindeki görüntüler için mülkiye müfettişi görevlendirdi

Benzer haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

Eczacıbaşı Dynavit, altı oyuncu ile vedalaştı

Ziraat Bankkart, Final Serisi İlk Maçında Galatasaray'ı 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray, yeni sezonda amatör branşların bütçesini artıracak

Galatasaray, yeni sezonda amatör branşların bütçesini artıracak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor
VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet