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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-0 yendi

Musa Samur   | 04.06.2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-0 yendi

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

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