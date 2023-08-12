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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

15 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Emre Doğan  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi Fotoğraf: Emre Doğan/AA

İstanbul

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Daniele Santarelli ve kaptan Eda Erdem Dündar, açıklamalarda bulundu.

Dünya 1 numarası unvanını elinde bulunduran "Filenin Sultanları"nın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası'nda iki defa ikinci olduk ama hiç şampiyonluk yaşayamadık. Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Hocamıza, kaptanımıza ve oyuncularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan mutlu dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletler Ligi'nde çok iyi bir iş çıkardıklarını belirten Santarelli, "Şu an hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Çok iyi hazırlandık. İyi durumdayız. Farklı takımlara karşı oynayacağız. Bu şampiyonada 4-5 çok iyi takım olduğunu söyleyebilirim. Eğer kendi oyunumuzu oynamazsak dünya ve Avrupa'daki her takıma karşı kaybedebiliriz. Bunun farkındayız ve bu yüzden oyun seviyemizi en yukarıda tutmalıyız. İyi oynamazsak turnuvanın ilk maçını da kaybedebiliriz. Hedefimiz istediğimiz oyunu sergilemek ve turnuvanın sonuna kadar gidebilmek." diye konuştu.

Katıldıkları her şampiyonada daha iyisini yapabilmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Eda Erdem Dündar ise, "Avrupa Şampiyonası zorlu geçecek ama takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra halkımızın desteğiyle bu başarılarımıza başarı katmak istiyoruz. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda hedeflediğimiz başarıya ulaşırız ve hasret kaldığımız altın madalyayı ülkemize getiririz. İnanıyorum ki ülkece kenetlenip o başarıya ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.

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