Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,203.40
BTC/USDT
21,195.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

Ercan Çakar   | 25.06.2022
A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 63. dakikada Ece Türkoğlu ile 76. dakikada Nigar Mirzaliyeva (kendi kalesine) kaydetti.

Milliler, Azerbaycan ile 28 Haziran'da bir özel maç daha yapacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İstanbul'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi

Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak, Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ortak ders kitaplarını onayladı

Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye 'aday ülke' statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi

Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye 'aday ülke' statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi
Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü