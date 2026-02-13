Dolar
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı.

Ceren Aydınonat  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı değişiklik doğrultusunda turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında oynanacak.

Gruplardaki son iki karşılaşma ise Kasım ayında yapılacak.

Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarının tarih ve saatleri şöyle:

25 Eylül Cuma

21.45 Türkiye-Fransa

28 Eylül Pazartesi

21.45 Türkiye-İtalya

2 Ekim Cuma

21.45 Belçika - Türkiye

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya-Türkiye

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye-Belçika

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa-Türkiye

