A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı değişiklik doğrultusunda turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında oynanacak.
Gruplardaki son iki karşılaşma ise Kasım ayında yapılacak.
Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarının tarih ve saatleri şöyle:
25 Eylül Cuma
21.45 Türkiye-Fransa
28 Eylül Pazartesi
21.45 Türkiye-İtalya
2 Ekim Cuma
21.45 Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi
21.45 İtalya-Türkiye
12 Kasım Perşembe
20.00 Türkiye-Belçika
15 Kasım Pazar
22.45 Fransa-Türkiye