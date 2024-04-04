Dolar
31.89
Euro
34.64
Altın
2,293.17
ETH/USDT
3,337.20
BTC/USDT
66,257.00
BIST 100
9,026.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi

FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada yer aldı.

Fatih Erel  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Benzer haberler

Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı

Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı

Trabzonspor'da son 2 sezonun golcüsü Trezeguet

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi

Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor

Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor
A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi'nde başarıya inanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi'nde başarıya inanıyor
2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, hafta sonu TFF 3. Lig'e düşebilir

2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, hafta sonu TFF 3. Lig'e düşebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet