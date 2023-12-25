Dolar
29.22
Euro
32.02
Altın
2,053.05
ETH/USDT
2,287.20
BTC/USDT
43,598.00
BIST 100
7,384.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü.

Muhammed Boztepe  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü

Ankara

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne 2 Şubat'ta getirilen Giuliani'nin ilk katıldığı organizasyon CEV Avrupa Altın Ligi oldu.

Çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak A Grubu'nu lider tamamlayan "Filenin Efeleri", Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde etti. Yarı finalde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükselen milli takım, burada da Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. İtalyan başantrenör Giuliani, böylece milli takımda çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olma başarısı gösterdi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha sonra FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne ilk kez katılma hakkı kazandı.

Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti

Giuliani, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile İsrail'de düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda çıktığı 5 karşılaşmada, Yunanistan ve İsrail'i yendi, Fransa, Romanya ve Portekiz'e ise yenildi.

İki galibiyet, üç yenilgiyle son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu turda Slovenya'yla karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan Giuliani ve öğrencileri, organizasyona son 16 turunda veda etti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde başarısız oldu

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nda çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Grubunda Sırbistan, Finlandiya, Mısır ve Tunus'u yenen milli takım, Slovenya, ABD ve Japonya'ya ise mağlup oldu.

Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 4 zanlı yakalandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağının açıklanması" iddiasına açıklama
FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü "25 Aralık kumpası"nın üzerinden 10 yıl geçti
Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü
İstanbul'da üniversitede "mescide ayakkabıyla girilmesi" protesto edildi

Benzer haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü

Cumhuriyet’in 100. yılında dünya voleyboluna Türkiye damgası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet