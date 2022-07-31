A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Ankara
Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette milli takım, hücumda Adis Lagumdzija ile etkili oldu. Ortadan hücumlarla sayılar üreten ay-yıldızlılar, setin sonunda rakibinin skora yaklaşmasına izin verse de seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1
Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu.
Dördüncü sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu. Pasör çaprazından rahat sayılar bulan Küba, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.