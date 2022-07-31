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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Musa Samur   | 31.07.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci oldu

Ankara

Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette milli takım, hücumda Adis Lagumdzija ile etkili oldu. Ortadan hücumlarla sayılar üreten ay-yıldızlılar, setin sonunda rakibinin skora yaklaşmasına izin verse de seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1

Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu.

Dördüncü sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu. Pasör çaprazından rahat sayılar bulan Küba, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

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