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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da Lüksemburg ile karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın Konya'da Lüksemburg'u konuk edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da Lüksemburg ile karşılaşacak

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Milli takım, rakibini deplasmanda 30-29 mağlup etmişti.

Elemelerde bir galibiyet ve iki mağlubiyeti bulunan Türkiye, grupta üçüncü sırada yer alıyor. Grupta oynadığı üç maçı da kaybeden Lüksemburg ise son sırada bulunuyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Nisan'da Portekiz'i konuk edecek, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.

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