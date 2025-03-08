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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Diyarbakır'da İsviçre'yi konuk edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında İsviçre ile Diyarbakır'da karşılaşacak.

Fatih Çakmak  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Diyarbakır'da İsviçre'yi konuk edecek

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 12 ve 16 Mart tarihlerinde İsviçre ile iki maç yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. maçında İsviçre'yi 12 Mart Çarşamba günü Diyarbakır'da konuk edecek. Seyrantepe Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Milli takım, gruptaki 4. maçında ise yine İsviçre ile 16 Mart Pazar günü Winterthur kentindeki AXA Arena'da TSİ 18.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı, 20 kişilik sporcu kadrosuyla 9 Mart Pazar günü Diyarbakır'da kamp çalışmalarına başlayacak.

Milli takımın kamp kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)

Sol Kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Danyel Kaya (Beykoz Belediyespor)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As)

Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)

Sağ Oyun Kurucu: Özgür Sarak (Eger-Eszterhazy SzSE), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Buğra Olgun (Spor Toto)

Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Egehan Gül (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

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