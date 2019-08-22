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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'deki ilk antrenmanını yaptı

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, Çin'deki ilk antrenmanını yaptı.

Ercan Doğan   | 22.08.2019
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'deki ilk antrenmanını yaptı

İstanbul

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, Çin'deki ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi Çin'in Suzhou kentinde devam eden milliler, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde hücum setleri üzerine çalıştı.

Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını burada oynayacak milli takım, Atlas Turnuvası'nın ilk maçını 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te Porto Riko ile yapacak.

A Erkek Milli Takım Yardımcı Antrenörü Sedat Özyer ve milli oyunculardan Metecan Birsen, Atlas Turnuvası’nın basın toplantısına katıldı.

Sedat Özyer ve Metecan Birsen, turnuvadaki maçların Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçları olması dolayısıyla büyük önem taşıdığını ve organizasyonu en verimli şekilde geçirmek istediklerini dile getirdi.


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